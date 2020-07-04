В США потерпел крушение малый пассажирский самолет, есть погибшие

В американском штате Юта потерпел крушение малый пассажирский самолет. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека.

Об этом сообщает телеканал abc4.

Основная версия произошедшего пока не названа. Один из свидетелей сказал, что увидел, как самолет начинал поворачивать в воздухе, а затем упал. На месте крушения правоохранители обнаружили тела 4 человек.

Как отмечается, жертвы уже идентифицированы, их возраст составлял от 35 до 62 лет.

Сейчас авиакатастрофа расследуется Национальным советом безопасности на транспорте, а также Федеральным авиационным управлением США.

Напомним, ранее в Мексике произошла авиакатастрофа легкомоторного самолета CESSNA, на борту которого были шестеро человек.

Также РБК-Украина писало, что в двух американских городах произошла стрельба в ТЦ, в результате инцидентов пострадали по меньшей мере пять человек.