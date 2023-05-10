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США не поставлятимуть Україні далекобійні ракети, це зробить Британія, - Politico

Фото: США не поставлятимуть Україні ATACMS, далекобійні ракети надасть Британія (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Адміністрація Байдена не планує надавати Україні далекобійні ракети, оскільки заплановано поставку такого озброєння Великобританією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Зазначається, що Лондон має намір надати Україні ракети з дальністю 300 км. Це така ж дальність, як і армійська тактична ракетна система, відома як ATACMS, яку Вашингтон відмовився передати Києву.

"Наша політика у відношенні ATACMS не змінилася", - зазначили джерела газети. Замість цього, США продовжуватимуть надавати такі засоби протиповітряної оборони, як комплекси Patriot, боєприпаси та бронетехніку.

У повідомленні про закупівлі, розміщеному 2 травня, Міністерство оборони Британії попросило "висловити зацікавленість" у наданні ударних можливостей із дальністю до 300 кілометрів.

Голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що вони розглядають інші варіанти, щоб надати ЗСУ більше можливостей на полі бою.

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