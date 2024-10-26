США поставлять Тайваню зброю на два мільярди доларів та систему, випробувану в Україні

Агентство пише, що Сполучені Штати зобов'язані за законом надати Тайваню, на який претендує Китай, засоби для самозахисту, незважаючи на відсутність офіційних дипломатичних зв'язків, що викликає постійний гнів Пекіна.

На даний час Китай посилює військовий тиск на Тайвань, зокрема, провівши минулого тижня новий раунд військових навчань навколо острова. Це вже вдруге з того часу, як Лай Цінда вступив на посаду президента Тайваню у травні 2024 року.

У Пентагоні заявили, що новий продаж включає ракетні та радіолокаційні системи на суму 1,16 млрд доларів. Основним підрядником з ракетної системи стане RTX Corp.

"Пропонований продаж відповідає національним, економічним та оборонним інтересам США, підтримуючи постійні зусилля отримувача щодо модернізації своїх збройних сил та надійної обороноздатності", - йдеться у заяві.

Пентагон підкреслив, що продаж допоможе підвищити безпеку одержувача та сприятиме "підтримці політичної стабільності, військового балансу та економічного прогресу в регіоні".

Продаж ракетних систем передбачає постачання трьох систем ППО середньої дальності NASAMS, включаючи вдосконалені ракети AMRAAM збільшеної дальності класу "земля-повітря".

Reuters пише, що система NASAMS пройшла бойові випробування в Україні і є значним збільшенням можливостей ППО, які Сполучені Штати експортують на Тайвань у зв'язку зі зростанням попиту на систему.

Джерело в уряді США повідомило агентство на умовах анонімності, що NASAMS - це нова зброя для Тайваню, оскільки в даний час тільки Австралія та Індонезія експлуатують її в регіоні.

Міноборони Тайваню привітало цю заяву, зазначивши "перевірене" використання NASAMS в Україні та заявивши, що це допоможе Тайваню у забезпеченні протиповітряної оборони в умовах частих військових маневрів Китаю.

Армія Тайваню тим часом нарощує озброєння, щоб краще протистояти будь-якій атаці з боку Китаю, включаючи власні підводні човни для захисту життєво важливих морських ліній постачання.

Як пише видання, Китай вважає Лая Цінда "сепаратистом* і відкидає його неодноразові заклики до переговорів. Лай же відкидає претензії Пекіна на суверенітет, стверджуючи, що лише народ Тайваню може вирішувати своє майбутнє.

У суботу китайський уряд продовжив свої нападки на тайванського президента, засудивши його коментарі, зроблені в п'ятницю на чутливому прифронтовому острові, про те, що жодна "зовнішня сила" не може змінити майбутнє Тайваню.

"У "незалежності Тайваню" не може бути майбутнього. Майбутнє Тайваню - у повному возз'єднанні батьківщини", - йдеться у заяві китайського Управління у справах Тайваню.