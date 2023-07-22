США не поспішають постачати Україні ракети ATACMS, - WP

За словами американських офіційних осіб, адміністрація президента Джо Байдена поки що твердо стоїть на своєму - незважаючи на зростаючий тиск з боку американських законодавців і прохання уряду в Києві - у відмові від постачання Україні ракет дальнього радіусу дії.

Видання зазначає, що розчарування повільними темпами контрнаступу України призвели до припущень, що ракети ATACMS незабаром підуть шляхом інших американських систем озброєння, які спершу не було ухвалено, але зрештою було схвалено для постачання в Україну.

Передача ракет ATACMS

ATACMS - це твердопаливна балістична ракета класу "земля-земля" виробництва американської компанії Lockheed Martin з дальністю застосування до 300 км. Пусковими установками ракет ATACMS є реактивні системи залпового вогню M270 MLRS і M142 HIMARS.

Минулого року Україна стала закликати Сполучені Штати до передачі далекобійних ракет ATACMS. Завдяки їм українські військові змогли б наносити удари по тилових районах зосередження ворога. Також для використання такого озброєння у нашої країни вже є реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Довгий час США відхиляли прохання України і лише нещодавно президент США Джо Байден підтвердив, що Сполучені Штати розпочали розгляд передачі ЗСУ вищезазначених ракет.

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