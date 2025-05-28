У США посилюють перевірки заявників на студентські візи: Politico розкрило деталі

За інформацією західного видання, така ініціатива Білого дому, у якому зважують розширення перевірки соцмереж заявників на студентські візи, стала новим "ударом" проти університетів, багато з яких "значною мірою покладаються на іноземних студентів для отримання коштів".

Зазначається, що редакція Politico отримало у розпорядження підписану державним секретарем США Марко Рубіо телеграму, яка датується вівторком, у якій йдеться про відповідний наказ щодо паузи зі співбесідами та посилення перевірок заявників.

Як прогнозують західні ЗМІ, якщо адміністрація президента США Дональда Трампа виконає план, це "може серйозно сповільнити оформлення студентської візи".

"Починаючи з негайної дії, готуючись до розширення обов'язкової перевірки та перевірки в соціальних мережах, консульські відділи не повинні додавати жодних додаткових студентів або відвідувачів обміну (F, M та J) для запису на візу, доки не буде видано подальші вказівки, які ми очікуємо найближчими днями", - цитує Politico текст такоє телеграми.

Перевірки в соцмережах

Раніше адміністрація Трампа запровадила деякі вимоги щодо перевірки соціальних мереж, але вони були в основному спрямовані на повернення студентів, які могли брати участь у протестах проти дій Ізраїлю в Секторі Газа.

Варто зауважити, що у телеграмі з наказом прямо не пояснюється, що саме буде у фокусі під час майбутньої перевірки соцмереж. Разом з тим у ній згадуються виконавчі розпорядження, які спрямовані на те, щоб не допустити терористів і боротися з антисемітизмом.

Багато чиновників Держдепу протягом травня скаржилися у приватному порядку на те, що минулі вказівки щодо перевірки студентів - учасників мітингів були нечіткими.

Асоціація міжнародних педагогів NAFSA, яка захищає іноземних студентів, засудила дану ініціативу адміністрації президента США. На думку виконавчого директора групи Фанти Аве, це несправедливо "наклепує на працьовитих студентів".

Представники компанії Meta (володіє Facebook, WhatsApp та Instagram), а також інших платформ, включаючи Google, Snap, X, TikTok, Discord, Bluesky і Reddit - не прокоментували таку інформацію на прохання західних ЗМІ.