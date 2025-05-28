В США ужесточают проверки заявителей на студенческие визы: Politico раскрыло детали

По информации западного издания, такая инициатива Белого дома, в котором взвешивают расширение проверки соцсетей заявителей на студенческие визы, стала новым "ударом" против университетов, многие из которых "в значительной степени полагаются на иностранных студентов для получения средств".

Отмечается, что редакция Politico получило в распоряжение подписанную государственным секретарем США Марко Рубио телеграмму, которая датируется вторником, в которой говорится о соответствующем приказе о паузе с собеседованиями и усилении проверок заявителей.

Как прогнозируют западные СМИ, если администрация президента США Дональда Трампа выполнит план, это "может серьезно замедлить оформление студенческой визы".

"Начиная с немедленного действия, готовясь к расширению обязательной проверки и проверки в социальных сетях, консульские отделы не должны добавлять никаких дополнительных студентов или посетителей обмена (F, M и J) для записи на визу, пока не будут выданы дальнейшие указания, которые мы ожидаем в ближайшие дни", - цитирует Politico текст такой телеграммы.

Проверки в соцсетях

Ранее администрация Трампа ввела некоторые требования по проверке социальных сетей, но они были в основном направлены на возвращение студентов, которые могли участвовать в протестах против действий Израиля в Секторе Газа.

Стоит заметить, что в телеграмме с приказом прямо не объясняется, что именно будет в фокусе во время предстоящей проверки соцсетей. Вместе с тем в ней упоминаются исполнительные распоряжения, которые направлены на то, чтобы не допустить террористов и бороться с антисемитизмом.

Многие чиновники Госдепа в течение мая жаловались в частном порядке на то, что прошлые указания по проверке студентов - участников митингов были нечеткими.

Ассоциация международных педагогов NAFSA, которая защищает иностранных студентов, осудила данную инициативу администрации президента США. По мнению исполнительного директора группы Фанты Аве, это несправедливо "клевещет на трудолюбивых студентов".

Представители компании Meta (владеет Facebook, WhatsApp и Instagram), а также других платформ, включая Google, Snap, X, TikTok, Discord, Bluesky и Reddit - не прокомментировали такую информацию по просьбе западных СМИ.