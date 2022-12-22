США посилює санкції проти ПВК "Вагнера": що відомо

Міністерство торгівлі США вводить нові заходи проти приватної воєнної компанії "Вагнера" з метою обмеження останньої для доступу техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Відомо, що документ набирає чинності з 21 грудня 2022 року. У ньому зазначається, що відомство внесло зміни до "існуючих чорних списків", куди ПВК "Вагнер" було додано у 2017 році.
У зв'язку з цим "вагнерівці"
Нагадаємо, що ПВК "Вагнера" почала вербувати українських в’язнів на окупованих територіях.
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