США ужесточает санкции против ЧВК "Вагнера": что известно

Министерство торговли США вводит новые меры против частной военной компании "Вагнера" с целью ограничения последней для доступа техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Известно, что документ вступает в силу 21 декабря 2022 года. В нем отмечается, что ведомство внесло изменения в "существующие черные списки", куда ЧВК "Вагнер" было добавлено в 2017 году.
В связи с этим "вагнеровцы"
Напомним, что ЧВК "Вагнера" начала вербовать украинских заключенных на оккупированных территориях.
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