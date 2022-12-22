RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США ужесточает санкции против ЧВК "Вагнера": что известно

XВК "Вагнера" (фото: Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Министерство торговли США вводит новые меры против частной военной компании "Вагнера" с целью ограничения последней для доступа техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Известно, что документ вступает в силу 21 декабря 2022 года. В нем отмечается, что ведомство внесло изменения в "существующие черные списки", куда ЧВК "Вагнер" было добавлено в 2017 году.

В связи с этим "вагнеровцы"

Напомним, что ЧВК "Вагнера" начала вербовать украинских заключенных на оккупированных территориях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧВК ВагнераВагнеровцы