Ракетний удар по Києву: у КМВА уточнили кількість постраждалих

У Києві внаслідок російського масштабного ракетного удару у вівторок, 2 січня, кількість постраждалих збільшилася до 49 людей. Жертвами повітряної атаки загарбників у столиці стали дві особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації (МВА) Сергія Попка .

Чиновник оновив дані щодо наслідків ракетного обстрілу росіян по Києву сьогодні вранці.

"Станом на 16:10 загинуло 2 особи, 49 осіб постраждало", - йдеться в повідомленні.

Він також уточнив, що у більшості випадків у постраждалих фіксують мінно-вибухові травми.

Повітряні удари РФ 2 січня

Сьогодні, 2 січня, російські окупанти запустили по Україні дрони-камікадзе та ракети вночі та вранці. Під масованим ударом опинилися, зокрема, Київ та Харків, але вибухи лунали також і в інших регіонах.

За попередньої інформації, загарбники випустили по Україні 99 ракет різних типів та 35 дронів-камікадзе Shahed. Силам ППО ЗСУ вдалося знищити 72 ракети та усі безпілотники.

Всі подробиці щодо наслідків ракетної атаки на Київ - в матеріалі РБК-Україна.

Детальніше про нову масовану атаку РФ - у матеріалі РБК-Україна.