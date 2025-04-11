США посилили умови угоди з Україною щодо надр: NYT дізналося, що змінилося

Новий проект угоди про надра

Сьогодні, 11 квітня, у Вашингтоні стартують технічні переговори щодо угоди про надра між українською та американською делегаціями.

Українську делегацію очолює Тарас Качка, заступник міністра економіки, який відповідає за торгівлю. До неї входять представники міністерств економіки та юстиції.

За даними NYT, США підготували для України нову пропозицію, яка повертає вимогу президента США Дональда Трампа, щоб Україна повернула Америці мільярди за військову та економічну допомогу.

Зокрема, як і раніше, передбачається, що Україна повинна буде вносити половину своїх доходів від проєктів з видобутку природних ресурсів - найважливіших мінералів, нафти і газу - в інвестиційний фонд, який контролюватимуть США.

Планується, що прибуток із цього фонду буде реінвестуватися в українські проєкти з видобутку природних ресурсів.

Також у новому проєкті угоди відсутня будь-яка згадка про гарантії безпеки для України, що не відповідає вимогам Києва.

Посилення умов угоди

Як пише видання, проєкт угоди містить більш жорсткі умови для України. Документ передбачає, що США претендуватимуть на весь прибуток від фонду доти, доки Київ "не відшкодує щонайменше еквівалент американської допомоги, отриманої під час війни, плюс щорічні 4 відсотка".

Також США хочуть у рамках угоди отримати "право першої пропозиції" за новими проектами і право накладати вето на продаж українських ресурсів третім країнам. При цьому в перший рік дії угоди Україні планують заборонити пропонувати третім сторонам будь-які інвестиційні проєкти на більш вигідних фінансових або економічних умовах, ніж ті, які були запропоновані Вашингтоном.

США також планують, щоб фонд контролювала Міжнародна корпорація фінансування розвитку - урядова агенція США, яка відповідає за інвестування в компанії та проєкти за кордоном. Агентство зможе призначати трьох членів ради директорів, тоді як Україна - лише двох. Також воно контролюватиме кожен проєкт, у який інвестують кошти фонду.

Неназвані українські чиновники розповіли NYT, що розглядають ці умови як пропозицію про початок подальших переговорів.