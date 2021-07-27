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В США при посадке разбился частный самолет

Автор: Мария Кучерявец

Во время захода на посадку возле аэропорта Траки-Тахо в Калифорнии разбился частный самолет. Все, кто находился на его борту - погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC10.

По информации СМИ, чиновники идентифицировали самолет как Twin Turbo Jet Challenger 605. Он совершал посадку, но вскоре упал в лесу недалеко от аэропорта и загорелся.

Как заявляют местные власти, в этот самолет может поместиться около 14 пассажиров и два члена экипажа.

По другим источникам, он рассчитан на перевозку 11 пассажиров и двух членов экипажа.

Однако пока не известно сколько человек находилось на борту самолета в момент катастрофы.

Полиция Траки сообщает, что в результате аварии люди на земле не пострадали.

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авиакатастрофа