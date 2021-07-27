В США при посадке разбился частный самолет

Во время захода на посадку возле аэропорта Траки-Тахо в Калифорнии разбился частный самолет. Все, кто находился на его борту - погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC10.
По информации СМИ, чиновники идентифицировали самолет как Twin Turbo Jet Challenger 605. Он совершал посадку, но вскоре упал в лесу недалеко от аэропорта и загорелся.
Как заявляют местные власти, в этот самолет может поместиться около 14 пассажиров и два члена экипажа.
По другим источникам, он рассчитан на перевозку 11 пассажиров и двух членов экипажа.
Однако пока не известно сколько человек находилось на борту самолета в момент катастрофы.
Полиция Траки сообщает, что в результате аварии люди на земле не пострадали.