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У США під час посадки розбився приватний літак

Автор: Марія Кучерявець

Під час заходу на посадку біля аеропорту Траки-Тахо в Каліфорнії розбився приватний літак. Всі, хто перебував на його борту - загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC10.

За інформацією ЗМІ, посадовці ідентифікували літак як Twin Turbo Jet Challenger 605. Він здійснював посадку, але невдовзі впав в лісі недалеко від аеропорту та спалахнув.

Як заявляє місцева влада, в цей літак може поміститися близько 14 пасажирів і два члени екіпажу.

За іншими джерелами, він розрахований на перевезення 11 пасажирів і двох членів екіпажу.

Однак наразі не відомо скільки людей знаходилося на борту літака в момент катастрофи.

Поліція Траки повідомляє, що в результаті аварії люди на землі не постраждали.

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авиакатастрофа