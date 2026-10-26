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США на порозі тристоронніх переговорів щодо України, - спікер Конгресу Джонсон

04:48 26.10.2026 Пн
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: спікер Палати представників США Майк Джонсон (Getty Images)

Адміністрація Дональда Трампа планує тристоронні переговори щодо завершення війни Росії проти України і, за власною оцінкою, вже дуже близька до них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю спікера Палати представників США Майка Джонсона, яке наводить Bloomberg.

Спікер розповів, що на вихідних говорив із президентом Дональдом Трампом і держсекретарем Марко Рубіо. Саме від них він дізнався про плани Вашингтона.

"Вони працюють над тим, щоб покласти край" війні Росії проти України, - сказав Джонсон.

За його словами, США хочуть провести тристоронні переговори. "Вони вже на порозі цього", - наголосив спікер.

"Тут багато складових, і адміністрація робить усе можливе, щоб завершити цей конфлікт", - додав він.

Водночас Джонсон застеріг від довіри до Кремля. "Російському диктатору Володимиру Путіну не можна довіряти, і ми маємо ставитися до нього відповідно", - заявив він.

Москва заявляє про готовність повернутися до переговорів. Після зустрічі з Віткоффом у Петербурзі 21 жовтня Путін погодився відновити тристоронній формат. За даними Кремля, переговори можуть початися після 10 листопада, а помічник Путіна Юрій Ушаков називав іншу дату - після 4 листопада.

Спецпосланець Трампа Джаред Кушнер нещодавно заявив про обнадійливий прогрес, а сам Трамп - що завершення війни зараз ближче, ніж будь-коли. За даними ЗМІ, президент США хоче, щоб Зеленський і Путін підписали мирну угоду на саміті G20 у грудні у Флориді.

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Сполучені Штати АмерикиМарко РубіоВійна в Україні