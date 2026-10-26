США на порозі тристоронніх переговорів щодо України, - спікер Конгресу Джонсон

Адміністрація Дональда Трампа планує тристоронні переговори щодо завершення війни Росії проти України і, за власною оцінкою, вже дуже близька до них.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю спікера Палати представників США Майка Джонсона, яке наводить Bloomberg.
Спікер розповів, що на вихідних говорив із президентом Дональдом Трампом і держсекретарем Марко Рубіо. Саме від них він дізнався про плани Вашингтона.
"Вони працюють над тим, щоб покласти край" війні Росії проти України, - сказав Джонсон.
За його словами, США хочуть провести тристоронні переговори. "Вони вже на порозі цього", - наголосив спікер.
"Тут багато складових, і адміністрація робить усе можливе, щоб завершити цей конфлікт", - додав він.
Водночас Джонсон застеріг від довіри до Кремля. "Російському диктатору Володимиру Путіну не можна довіряти, і ми маємо ставитися до нього відповідно", - заявив він.
Москва заявляє про готовність повернутися до переговорів. Після зустрічі з Віткоффом у Петербурзі 21 жовтня Путін погодився відновити тристоронній формат. За даними Кремля, переговори можуть початися після 10 листопада, а помічник Путіна Юрій Ушаков називав іншу дату - після 4 листопада.
Спецпосланець Трампа Джаред Кушнер нещодавно заявив про обнадійливий прогрес, а сам Трамп - що завершення війни зараз ближче, ніж будь-коли. За даними ЗМІ, президент США хоче, щоб Зеленський і Путін підписали мирну угоду на саміті G20 у грудні у Флориді.