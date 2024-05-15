США порекомендували Китаю припинити підтримувати Росію напередодні візиту Путіна

Представник Держдепу прокоментував майбутній візит Путіна до Китаю. Пател зазначив, що війна Росії проти України є найбільшою загрозою для європейської безпеки. Тому Пекін не може підживлювати її, якщо нібито хоче мати хороші відносини з Європою та іншими країнами.

"Важливість цього є не лише позицією США, але також була чітко повідомлена нашими партнерами у G7, нашим партнерам у НАТО та з ЄС. Якщо КНР припинить свою підтримку Росії, їй буде важко підтримувати свої військові зусилля проти України, і жодна країна не повинна надавати Путіну платформу для просування його агресивної війни проти України", - сказав Пател.

Він додав, що світ не може повернутися до звичного життя і закрити очі на порушення міжнародного права, які вчинила Росія.

Додамо, що російський диктатор Володимир Путін збирається поїхати до Китаю. Візит відбудеться 16-17 травня. За даними росЗМІ, він відвідає Пекін та Харбін, зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Це перший візит Путіна після його так званої "інавгурації". Також варто додати, що російський диктатор після початку повномасштабної війни проти України не може вільно відвідувати інші країни, оскільки Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт у справі про депортацію українських дітей.