США порекомендовали Китаю прекратить поддерживать Россию накануне визита Путина

Представитель Госдепа прокомментировал предстоящий визит Путина в Китай. Пател отметил, что война России против Украины является самой большой угрозой европейской безопасности. Поэтому Пекин не может подпитывать ее, если якобы хочет иметь хорошие отношения с Европой и другими странами.

"Важность этого является не только позицией США, но также была четко уведомлена нашими партнерами в G7, нашим партнерам в НАТО и ЕС. Если КНР прекратит свою поддержку России, ей будет трудно поддерживать свои военные усилия против Украины, и ни одна страна не должна оказывать Путину платформу для продвижения его агрессивной войны против Украины", - сказал Пател.

Он добавил, что мир не может вернуться к привычной жизни и закрыть глаза на нарушения международного права, совершенные Россией.

Добавим, что российский диктатор Владимир Путин собирается поехать в Китай. Визит состоится 16-17 мая. По данным росСМИ, он посетит Пекин и Харбин, встретится с китайским лидером Си Цзиньпином.

Это первый визит Путина после его так называемой "инаугурации". Также следует добавить, что российский диктатор после начала полномасштабной войны против Украины не может свободно посещать другие страны, поскольку Международный уголовный суд выдал ордер на его арест по делу о депортации украинских детей.