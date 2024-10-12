У США порахували попередні збитки від руйнівного урагану "Мілтон"

Як сказав Байден, за попередніми оцінками, збитки від урагану "Мілтон" вже сягають близько 50 мільярдів доларів. Він додав, що ураган залишив понад 3 мільйони людей без світла, але десятки тисяч енергетиків вже працюють над відновлення електропостачання.

"І я хочу, щоб усі в постраждалих районах знали, що ми зробимо все можливе, щоб допомогти вам зібрати речі і повернутися туди, де ви були", - наголосив президент США.

За словами Байдена, на місці лиха працюють армійський корпус і Національна гвардія, які допомагають розчищати сміття та відновлювати рух на дорогах.