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В США посчитали предварительный ущерб от разрушительного урагана "Милтон"

Фото: США подсчитали предварительный ущерб от "Милтона" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Ураган "Милтон", накрывший американский штат Флорида на этой неделе, стал уже третьим за три месяца. В настоящее время размер ущерба исчисляется десятками миллиардов долларов.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Как сказал Байден, по предварительным оценкам, ущерб от урагана "Милтон" уже достигает около 50 миллиардов долларов. Он добавил, что ураган оставил более 3 миллионов человек без света, но десятки тысяч энергетиков уже работают над восстановлением электроснабжения.

"И я хочу, чтобы все в пострадавших районах знали, что мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам собрать вещи и вернуться туда, где вы находились", - подчеркнул президент США.

По словам Байдена, на месте бедствия работают армейский корпус и Национальная гвардия, помогающие расчищать мусор и возобновлять движение на дорогах.

Ураган "Милтон" в США

В ночь на 10 октября американский штат Флорида накрыл мощный ураган "Милтон". Поначалу урагану присвоили 5-ю категорию, но до американского побережья он дошел уже с силой 3-й категории.

Ураган принес сильные ливни и разрушительные ветры. Так, в городе Сент-Питерсберг за время непогоды выпало более 400 мм осадков.

Больше о последствиях урагана "Милтон" в США - читайте по ссылке.

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Соединенные Штаты АмерикиВячеслав Негода