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США порадили Монголії у розмовах з Путіним підкреслювати свою підтримку суверенітету України

Середа 04 вересня 2024 02:33
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США порадили Монголії у розмовах з Путіним підкреслювати свою підтримку суверенітету України Фото: речник Держдепу США Метью Міллер (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У Держдепартаменті США розуміють становище "між двома великими сусідами", в якому опинилася Монголія. Проте закликали Улан-Батор у спілкуванні з Росією підкреслювати свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Держдепу Метью Міллера, яку цитує Укрінформ.

Міллер сказав, що, на думку США, країни не повинні надавати російському диктатору Володимиру Путіну платформу для просування його агресивної війни проти України. США очікують, що Монголія дотримуватиметься своїх зобов’язань "та надалі підтримуватиме принципи Статуту ООН, в тому числі щодо суверенітету й територіальної цілісності".

Водночас представник Держдепу висловив розуміння, в якому становищі опинилася сама Монголія – "набагато менша країна, розташована між двома великими сусідами", Росією й Китаєм. Міллер запевнив, що США продовжать підтримувати Монголію, проте важливо, аби ця країна дотримувалася міжнародних зобов’язань.

"І важливо, щоби в той час, як вони спілкуються з Росією, вони чітко підкреслювали свою підтримку територіальної цілісності й суверенітету України",- сказав Міллер.

Путін у Монголії

Російський диктатор 2 вересня розпочав свій офіційний візит у Монголію.

Улан-Батор, попри ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС) відмовився виконувати його рішення про арешт Путіна у рамках справи про незаконну депортацію дітей з території України. Свою позицію влада Монголії пояснила залежністю країни від російських енергопродуктів. У заяві не згадується підтримка Монголією територіальної цілісності України.

Члени Європейського парламенту закликають високого представника ЄС Жозепа Борреля відреагувати на поведінку Монголії, якщо країна не заарештує Путіна за ордером МКС.

Представники російської влади вважають, що Улан-Батор "послав" і МКС, і ЄС.

Навіщо Путін поїхав до Монголії та чому країна ігнорує ордер МКС, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Путін Сполучені Штати Америки
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