США порадили Монголії у розмовах з Путіним підкреслювати свою підтримку суверенітету України

У Держдепартаменті США розуміють становище "між двома великими сусідами", в якому опинилася Монголія. Проте закликали Улан-Батор у спілкуванні з Росією підкреслювати свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Держдепу Метью Міллера, яку цитує Укрінформ .

Міллер сказав, що, на думку США, країни не повинні надавати російському диктатору Володимиру Путіну платформу для просування його агресивної війни проти України. США очікують, що Монголія дотримуватиметься своїх зобов’язань "та надалі підтримуватиме принципи Статуту ООН, в тому числі щодо суверенітету й територіальної цілісності".

Водночас представник Держдепу висловив розуміння, в якому становищі опинилася сама Монголія – "набагато менша країна, розташована між двома великими сусідами", Росією й Китаєм. Міллер запевнив, що США продовжать підтримувати Монголію, проте важливо, аби ця країна дотримувалася міжнародних зобов’язань.

"І важливо, щоби в той час, як вони спілкуються з Росією, вони чітко підкреслювали свою підтримку територіальної цілісності й суверенітету України",- сказав Міллер.