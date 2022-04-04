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США попросят отстранить Россию из Совета ООН по правам человека

Фото: постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

США выступают за отстранение России из Совета ООН по правам человека. С соответствующим предложением страна намерена обратиться в Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как заявила постоянная представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд,"участие России в Совете по правам человека - это фарс".

"Это неправильно, поэтому мы считаем, что пришло время Генеральной Ассамблее ООН проголосовать за соответствующее решение. Мое послание тем 140 странам, которые мужественно стояли вместе: зверства в Буче и убийства в Украине требуют, чтобы мы теперь сопоставили наши слова с действиями", - подчеркнула она.

При этом, как отмечают в Reuters, большинство, а именно две трети голосов, проведенные из 193 членов в Нью-Йорке, могут приостановить работу РФ в Совете за постоянное совершение грубых и систематических нарушений прав человека во время членства.

Напомним, сегодня стало известно, что Совбез ООН не будет проводить заседания по запросу России, которая требовала обсудить якобы "провокацию украинских радикалов в Буче". При этом в РФ заявили, что вновь подадут обращение.

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