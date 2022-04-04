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США попросять відсторонити Росію з Ради ООН з прав людини

Фото: постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

США виступають за відсторонення Росії з Ради ООН з прав людини. З відповідною пропозицією країна має намір звернутися до Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як заявила постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, "участь Росії у Раді з прав людини - це фарс".

"Це неправильно, тому ми вважаємо, що настав час Генеральній Асамблеї ООН проголосувати за відповідне рішення. Моє послання тим 140 країнам, які мужньо стояли разом: звірства в Бучі та вбивства в Україні вимагають, щоби ми тепер зіставили наші слова з діями", - наголосила вона.

При цьому, як зазначають в Reuters, більшість, а саме дві третини голосів, проведені зі 193 членів у Нью-Йорку, можуть призупинити роботу РФ в Раді за постійне вчинення грубих та систематичних порушень прав людини під час членства.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Радбез ООН не буде проводити засідання на запит Росії, яка вимагала обговорити нібито "провокацію українських радикалів у Бучі". При цьому в РФ заявили, що знову подадуть звернення.

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