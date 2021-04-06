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США привітали створення Центру протидії дезінформації в Україні

Новость на русском → Київ, Вівторок 06 квітня 2021 18:35
США привітали створення Центру протидії дезінформації в Україні Фото: посольство США в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Посольство США привітали створення Центру протидії дезінформації (ЦПД) в Україні. Дипломати запевнили, що як і раніше прагнуть співпрацювати в боротьбі з зовнішніми загрозами, особливо з боку РФ.

Про це повідомляється в Twitter посольства США в Києві.

"США вітають ініціативу України про створення центру протидії дезінформації", - йдеться в повідомленні посольства.

Дипломати підкреслили, що США як і раніше прагнуть співпрацювати з Україною в боротьбі з шкідливим впливом з боку Росії, яка несе загрозу обом країнам.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак представив керівника ЦПД при РНБО Поліну Лисенко. Він висловив упевненість, що центр займе важливе місце в українському та міжнародному суспільстві.

Відзначимо, 2 квітня президент України Володимир Зеленський призначив Поліну Лисенко керівником ЦПД при РНБО. Після призначення вона заявила, що Центр створений для протидії загрозам національній безпеці країни в інформаційній сфері і боротьби з пропагандою. В цей же день Центр розпочав роботу.

РБК-Україна писало, РНБО ухвалила рішення про створення ЦПД 11 березня. Планувалося, що Центр буде знаходитися в ситуаційного центру апарату РНБО в будівлі Офісу Президента.

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