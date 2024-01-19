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США попереджають про наміри РФ налаштувати Європу проти України на виборах-2024

П'ятниця 19 січня 2024 05:17
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США попереджають про наміри РФ налаштувати Європу проти України на виборах-2024 Фото: Росія намагатиметься налаштувати європейців проти України (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Росія готує "інформаційні операції" з метою налаштування громадської думки проти України напередодні виборів у країнах Європи в 2024 році.

Про це заявив керівник відділу з дезінформації Держдепартаменту США Джеймі Рубін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У 2024 році десятки країн світу обиратимуть нових лідерів. Зокрема, очікуються загальні вибори у Великій Британії, Австрії та Грузії, а також вибори до Європейського парламенту в червні.

Спеціальний посланник і координатор Центру глобальної взаємодії (GEC) Джеймі Рубін повідомив що Росія і Китай працюють по всьому світу, щоб видати державну пропаганду за незалежну журналістику, приховуючи її справжнє джерело.

"Росія сподівається, що кількість виборів у Європі цього року може змінити те, що було чудовою коаліцією та дисциплінованою опозицією її війні. Ми віримо, що росіяни будуть проводити інформаційні операції по всій Європі, щоб спробувати змінити думку про Україну під час цього виборчого сезону", - сказав Рубін.

Центр глобальної взаємодії, якому доручено викривати іноземні кампанії з дезінформації, минулого року заявив, що виявив поширення Росією пропаганди та дезінформації у місцевих ЗМІ в країнах Латинської Америки. Росія назвала ці звинувачення необґрунтованими.

У розсекреченій оцінці розвідки, надісланій понад 100 урядам країн світу у 2023 році зазначається, що Москва використовує шпигунів, соціальні мережі та російські державні ЗМІ, щоб підірвати віру суспільства у чесність демократичних виборів.

Російська пропаганда в країнах Європи

Нагадаємо, у Франції ультраправу партію "Національне об'єднання" та її одного з лідерів Марін Ле Пен підозрюють у зв'язках із Росією. Йдеться про контакти з розвідкою іноземної держави, передачу інформації іноземній державі, корупцію та зловживання довірою.

Проєкти російської пропаганди за кордоном цілеспрямовано впливають на українських біженців. Зокрема, з перших днів війни Російська православна церква відкрила суботні школи для українських дітей.

А в Чехії російські дезінформаційні сайти та певні політичні сили використовують приплив біженців для розпалювання соціальної напруги.

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