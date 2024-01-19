США предупреждают о намерениях РФ настроить Европу против Украины на выборах-2024

Россия готовит "информационные операции", чтобы настроить общественное мнение против Украины накануне выборов в странах Европы в 2024 году.

Об этом заявил руководитель отдела по дезинформации Госдепартамента США Джейми Рубин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В 2024 году десятки стран мира будут выбирать новых лидеров. В частности, ожидаются всеобщие выборы в Великобритании, Австрии и Грузии, а также выборы в Европейский парламент в июне.

Специальный посланник и координатор Центра глобального взаимодействия (GEC) Джейми Рубин сообшил, что Россия и Китай работают по всему миру, чтобы выдать государственную пропаганду за независимую журналистику, скрывая ее истинный источник.

"Россия надеется, что количество выборов в Европе в этом году может изменить то, что было замечательной коалицией и дисциплинированной оппозицией ее войне. Мы верим, что россияне будут проводить информационные операции по всей Европе, чтобы попытаться изменить мнение об Украине во время этого избирательного сезона", - сказал Рубин.

Центр глобального взаимодействия, которому поручено разоблачать иностранные кампании по дезинформации, в прошлом году заявил, что обнаружил распространение Россией пропаганды и дезинформации в местных СМИ в странах Латинской Америки. Россия назвала эти обвинения необоснованными.

В рассекреченной оценке разведки, направленной более 100 правительствам стран мира в 2023 году отмечается, что Москва использует шпионов, социальные сети и российские государственные СМИ, чтобы подорвать веру общества в честность демократических выборов.

Российская пропаганда в странах Европы

Напомним, во Франции ультраправую партию "Национальное объединение" и ее одного из лидеров Марин Ле Пен подозревают в связях с Россией. Речь идет о контактах с разведкой иностранного государства, передаче информации иностранному государству, коррупции и злоупотреблении доверием.

Проекты российской пропаганды за рубежом целенаправленно влияют на украинских беженцев. В частности, с первых дней войны Русская православная церковь открыла субботние школы для украинских детей.

А в Чехии российские дезинформационные сайты и определенные политические силы используют приток беженцев для разжигания социальной напряженности.

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