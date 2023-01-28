США попередять країни Близького Сходу щодо покарання за ухилення від санкцій проти РФ

Брайан Нельсон, заступник міністра з тероризму та фінансової розвідки, відвідає Оман, Об'єднані Арабські Емірати та Туреччину з 29 січня по 3 лютого і зустрінеться з державними чиновниками, а також з діловими та фінансовими установами, щоб підтвердити, що Вашингтон продовжити вживати жорстких заходів, повідомив Reuters представник Мінфіну.

"Особи та установи, які працюють у дозвільних юрисдикціях, ризикують потенційно втратити доступ до ринків США через ведення бізнесу з організаціями, які перебувають під санкціями, або непроведення належної комплексної перевірки", - сказав представник.

Перебуваючи в регіоні, Нельсон обговорить зусилля Мінфіну щодо припинення спроб Росії ухилитися від санкцій та експортного контролю, введених у зв'язку з її жорстокою війною проти України, що дестабілізує діяльність Ірану в регіоні, ризиками незаконного фінансування, що підривають економічне зростання, та іноземними інвестиціями.

Ця поїздка стане ще одним візитом до Туреччини високопосадовця міністерства фінансів для обговорення санкцій після серії попереджень минулого року з боку представників міністерства фінансів та торгівлі, оскільки Вашингтон посилив тиск на Анкару, щоб забезпечити дотримання обмежень США щодо Росії.

Поїздка Нельсона збігається з періодом напружених відносин між Сполученими Штатами та Туреччиною, оскільки два союзники НАТО розходяться в думках з цілої низки питань.

Нещодавно відмова Туреччини дати зелене світло заявкам Швеції та Фінляндії в НАТО стурбувала Вашингтон, в той час як Анкара розчарована тим, що її прохання про купівлю винищувачів F-16 все більше пов'язується з тим, чи можуть дві скандинавські країни приєднатися до альянсу.

Нельсон відвідає Анкару, столицю Туреччини та фінансовий центр Стамбул 2-3 лютого. За словами представника, він попередить підприємства та банки, що їм слід уникати операцій, пов'язаних з потенційною передачею технологій подвійного призначення, які, зрештою, можуть бути використані російськими військовими.

Вашингтон та його союзники ввели кілька раундів санкцій проти Москви після вторгнення, внаслідок якого тисячі людей було вбито та поранено, а українські міста перетворилися на руїни.

Туреччина засудила вторгнення Росії та направила в Україну озброєні безпілотники. Водночас, вона виступає проти санкцій Заходу щодо Росії і має тісні зв'язки як з Москвою, так і з Києвом, своїми чорноморськими сусідами.

Вона також розширила торгівлю та туризм із Росією. Деякі турецькі фірми придбали або намагалися купити російські активи у західних партнерів, відмовившись від санкцій через санкції, тоді як інші зберігають великі активи в країні.