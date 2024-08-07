США попередили Туреччину про наслідки за експорт військового обладнання до Росії

Метью Аксельрод, помічник міністра торгівлі США, який очолює ці зусилля, нещодавно відвідав Анкару і Стамбул, де зустрівся з турецькими чиновниками і керівниками. Його місія полягала в припиненні незаконної торгівлі, спрямованої на постачання в Росію технологій американського походження.

Аксельрод висловив занепокоєння США і наголосив, що Туреччина має докладати більше зусиль для припинення торгівлі мікросхемами та іншими деталями, які відіграють ключову роль у військових операціях Москви в Україні. Вашингтон настійно закликає Анкару посилити контроль і вжити заходів щодо припинення цього експорту.

"Нам потрібно, щоб Туреччина допомогла нам зупинити незаконний потік американських технологій до Росії. Ми повинні бачити прогрес, і швидко, з боку турецької влади і промисловості, інакше у нас не залишиться іншого вибору, окрім як накласти наслідки на тих, хто ухиляється від нашого експортного контролю", - заявив Аксельрод.

Попередження Вашингтона - останнє свідчення того, як рішення Туреччини зберегти міцні торговельні зв'язки з Росією затьмарило відносини між двома союзниками по НАТО.

США, ЄС та інші західні партнери запровадили масштабні санкції проти Росії після того, як вона почала повномасштабне вторгнення в Україну 2022 року, але Туреччина ухилилася від цих обмежень і збільшила обсяг торгівлі з цією країною після початку війни.

США особливо стурбовані тим, що Туреччина стала ключовим центром, через який електроніка західного виробництва, включно з процесорами, картами пам'яті та підсилювачами, потрапляє до російських ракет і безпілотників, порушуючи експортний контроль. Ще однією важливою сферою, що викликає занепокоєння, є верстати.