США попередили, що Іран може атакувати Ізраїль сотнею дронів та десятками ракет, - ЗМІ

Двоє американських чиновників повідомили CBS News, що велика атака Ірану на Ізраїль може відбутися у п'ятницю, 12 квітня. За словами джерел видання, Іран може використати понад 100 безпілотників та десятки ракет, які будуть націлені на військові цілі на території Ізраїлю.

При цьому офіційні особи США вважають, що Ізраїлю може бути складно відбити масштабну атаку. Вони припускають, що Іран може обрати менш масштабний сценарій, але уникнути різкої ескалації, на їх думку, не вдасться.

У США є побоювання, що атака Ірану може перерости і триваючу війну на Близькому Сході.

Крім того, Міністерство закордонних справ Франції у Twitter (Х) закликало громадян Франції утриматись від відвідування Ізраїлю, Ірану, Лівану та палестинських територій.

"У зв'язку з ризиком військової ескалації на Близькому Сході МЗС рекомендує французьким громадянам утриматися найближчими днями від відвідування Ірану, Лівану, Ізраїлю та палестинських територій", - йдеться у повідомленні.