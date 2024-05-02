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США попередили, що Грузія ризикує зв'язками з НАТО та ЄС через закон про іноагентів

Фото: речник Держдепу США Метью Міллер (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

США попередили Грузію про те, що її зв'язки з НАТО та ЄС можуть бути під загрозою через закон про іноагентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Держдепу США Метью Міллера.

Він заявив, що США засуджують "натхненний Кремлем" закон про іноземний вплив. 

"Це законодавство та антизахідна риторика "Грузинської мрії" поставили Грузію на хитку траєкторію. Заяви та дії грузинського уряду несумісні з демократичними цінностями, які лежать в основі членства в ЄС і НАТО, і таким чином ставлять під загрозу шлях Грузії до євроатлантичної інтеграції", - йдеться у заяві.

Речник Держдепу також зазначив, що рішення Грузії 

"Ми підтримуємо грузинський народ і його право бути почутим. Ми засуджуємо застосування насильства проти мирних протестів, у тому числі проти журналістів, які висвітлюють демонстрації", - додав Міллер.

Скандальний закон

Нагадаємо, протягом двох тижнів у Грузії тривають протести через скандальний закон про іноземних агентів, який дуже схожий на обмежувальний закон Росії. Парламент Грузії ухвалив скандальний документ у другому читанні, попри масштабні протести.

Керівництво ЄС та НАТО пригрозили Грузії можливим майбутнім членством, якщо закон набуде чинності.

Що відбувається у Грузії та які можуть бути наслідки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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