США предупредили, что Грузия рискует связями с НАТО и ЕС из-за закона об иноагентах

Скандальный закон

Напомним, в течение двух недель в Грузии продолжаются протесты из-за скандального закона об иностранных агентах, который очень похож на ограничительный закон России. Парламент Грузии принял скандальный документ во втором чтении, несмотря на масштабные протесты.

Руководство ЕС и НАТО пригрозили Грузии возможным будущим членством, если закон вступит в силу.

Что происходит в Грузии и какие могут быть последствия - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.