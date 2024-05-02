США предупредили, что Грузия рискует связями с НАТО и ЕС из-за закона об иноагентах

США предупредили Грузию о том, что ее связи с НАТО и ЕС могут быть под угрозой из-за закона об иноагентах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Госдепа США Мэтью Миллера.
Он заявил, что США осуждают "вдохновенный Кремлем" закон об иностранном влиянии.
"Это законодательство и антизападная риторика "Грузинской мечты" поставили Грузию на шаткую траекторию. Заявления и действия грузинского правительства несовместимы с демократическими ценностями, лежащими в основе членства в ЕС и НАТО, и таким образом ставят под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции", - говорится в заявлении.
Спикер Госдепа также отметил, что решения Грузии
"Мы поддерживаем грузинский народ и его право быть услышанным. Мы осуждаем применение насилия против мирных протестов, в том числе против освещающих демонстрации журналистов", - добавил Миллер.
Напомним, в течение двух недель в Грузии продолжаются протесты из-за скандального закона об иностранных агентах, который очень похож на ограничительный закон России. Парламент Грузии принял скандальный документ во втором чтении, несмотря на масштабные протесты.
Руководство ЕС и НАТО пригрозили Грузии возможным будущим членством, если закон вступит в силу.
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