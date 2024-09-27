США попередили про ризики при знятті обмежень на удари України по території РФ, - NYT

Американська розвідка вважає, що Росія може посилити агресію проти США і союзників, якщо Україні дозволять використовувати західні ракети для ударів углиб Росії. Цю оцінку, яка раніше не розголошувалася, озвучили американські чиновники, які побажали зберегти анонімність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За даними розвідки, обмежені запаси ракет в України можуть знизити їхнє стратегічне значення на полі бою, а невизначеність у подальшому постачанні викликає питання про реальний вплив цих ракет на результат конфлікту. Це питання зараз перебуває на розгляді президента США Джо Байдена, який нещодавно обговорив ситуацію з президентом України Володимиром Зеленським.

Одним з основних ризиків є потенційна відповідь Росії, аж до можливих атак на американські та європейські об'єкти, а також акти саботажу в Європі. Однак розвідка вважає, що Москва діятиме приховано, щоб уникнути відкритої конфронтації із Заходом.

Зеленський публічно і в приватному порядку лобіював право використовувати ракети, щоб перенести війну далі на територію Росії.

Російський диктатор Володимир Путін часто вдається до погроз, щоб утримати США та їхніх партнерів по коаліції від надання українцям більш сучасних систем озброєнь.

Своєю чергою критики Байдена і його радників стверджують, що їх занадто легко залякати ворожою риторикою Путіна, і кажуть, що поступовий підхід адміністрації до озброєння українців ставить їх у невигідне становище на полі бою. Прихильники цього підходу стверджують, що він значною мірою дозволив запобігти жорстокій відповіді Росії, хоча це може бути вже не так.

Велика Британія вже висловила готовність надати українцям ракети для ударів по російських об'єктах, але чекає остаточного рішення США.

Американські військові та чиновники, які підтримують постачання, вважають, що удари по російських базах і складах боєприпасів можуть послабити військові можливості Росії, але визнають, що цього може бути недостатньо для кардинальної зміни перебігу війни.

Поки президент Байден не ухвалив остаточного рішення, залишаються побоювання, що надання ракет може призвести до серйозної ескалації з боку Москви.

Але у своїх оцінках американські розвідувальні служби висловлюють сумнів у тому, що навіть якщо українцям дозволять використовувати ракети дальнього радіусу дії, у них їх буде достатньо, щоб кардинально змінити хід війни.

Ба більше, за їхніми словами, після перших ударів росіяни, найімовірніше, перемістять склади з боєприпасами, командні пункти, бойові вертольоти та інші життєво важливі функції поля бою за межі досяжності ракет.

За вказівкою Байдена, американські військові могли б надати українцям більше ATACMS. Але, за словами офіційних осіб, в американських військових обмежений запас ракет, і їм необхідно мати резерв для власних потенційних військових потреб.