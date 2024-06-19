США пообіцяли зробити все, щоб припинити постачання зброї Росії від КНДР та Ірану

США зроблять все можливе, щоб припинити постачання зброї з Ірану і Північної Кореї в Росію для продовження війни в Україні.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію.
"Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб припинити підтримку, яку надають Росії (для війни проти України, - ред.) такі країни, як Іран і Північна Корея", - заявив він.
За його словами, Кремль відчайдушно намагається зміцнити відносини з країнами, які можуть надати все необхідне для продовження війни в Україні, особливо з Іраном і КНДР.
"Ми дуже стурбовані цим, бо це те, що підтримує війну", - заявив Блінкен.
Крім того, держсекретар додав, що найшвидший спосіб закінчити війну в Україні буде позбавити російського диктатора Владіміра Путіна думки, що він зможе пережити Україну і всіх її союзників, при цьому, якщо він знатиме, що палива, необхідного для його військової машини, більше не буде.
Сьогодні Путін приїхав до Північної Кореї для зустрічі із диктатором Кім Чен Ином. Видання The Washington Post вважає, що російський диктатор хоче попросити додаткову зброю у КНДР.
Нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенберг виразив стурбованість щодо підтримки, яку Росія може надати ракетним і ядерним програмам Північної Кореї.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.