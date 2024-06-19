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США пообещали сделать все, чтобы прекратить поставки оружия России от КНДР и Ирана

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

США сделают все возможное, чтобы прекратить поставки оружия из Ирана и Северной Кореи в Россию для продолжения войны в Украине.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.

"Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы прекратить поддержку, которую оказывают России (для войны против Украины, - ред.) такие страны, как Иран и Северная Корея", - заявил он. 

По его словам, Кремль отчаянно пытается укрепить отношения со странами, которые могут предоставить все необходимое для продолжения войны в Украине, особенно с Ираном и КНДР.

"Мы очень обеспокоены этим, потому что это то, что поддерживает войну", - заявил Блинкен. 

Кроме того, госсекретарь добавил, что самый быстрый способ закончить войну в Украине будет лишить российского диктатора Владимира Путина мысли, что он сможет пережить Украину и всех ее союзников, при этом, если он будет знать, что топлива, необходимого для его военной машины, больше не будет. 

Визит Путина в КНДР

Сегодня Путин приехал в Северную Корею для встречи с диктатором Ким Чен Ыном. The Washington Post считает, что российский диктатор хочет попросить дополнительное оружие у КНДР.

Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность по поддержке, которую Россия может предоставить ракетным и ядерным программам Северной Кореи.

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