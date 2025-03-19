США пообіцяли Європі участь у мирних переговорах щодо України, - Bloomberg

За словами джерел видання, американські чиновники заявили своїм європейським колегам, що ЄС повинен буде брати участь у будь-якій мирній угоді щодо України, оскільки Росія хоче зняття санкцій як частину угоди.

Зазначається, що США нещодавно дали зрозуміти європейцям, що пріоритетом є припинення бойових дій в Україні, а вже після цього можна обговорювати гарантії безпеки.

Такі меседжі можуть стати певним заспокоєнням для ЄС, оскільки європейські лідери побоювалися, що США спробують укласти угоду без них. Досі президент США Дональд Трамп значною мірою виключав Європу зі своїх розмов з Україною та Росією.

Офіційні особи США неодноразово заявляли союзникам, що санкції залишатимуться чинними доти, доки не буде досягнуто домовленостей, і що вони готові вжити заходів для посилення тиску на Кремль, якщо він не буде співпрацювати, в тому числі в енергетичній сфері.

Речники Ради національної безпеки США та Державного департаменту не відповіли на запити Bloomberg. Але держсекретар Марко Рубіо згадав про це питання у своєму виступі перед журналістами на саміті G7 у Канаді минулого тижня.

"Європейський Союз наклав значні санкції на РФ і на окремих осіб всередині Росії. Тож з ними треба буде консультуватися, їх треба буде залучати до цього процесу і так далі. Тому давайте не будемо визначати наперед і не будемо випереджати події", - заявляв Рубіо.