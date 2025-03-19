США пообещали Европе участие в мирных переговорах по Украине, - Bloomberg

По словам источников издания, американские чиновники заявили своим европейским коллегам, что ЕС должен будет участвовать в любом мирном соглашении по Украине, поскольку Россия хочет снятия санкций как часть сделки.

Отмечается, что США недавно дали понять европейцам, что приоритетом является прекращение боевых действий в Украине, а уже после этого можно обсуждать гарантии безопасности.

Такие месседжи могут стать определенным успокоением для ЕС, поскольку европейские лидеры опасались, что США попытаются заключить соглашение без них. До сих пор президент США Дональд Трамп в значительной степени исключал Европу из своих разговоров с Украиной и Россией.

Официальные лица США неоднократно заявляли союзникам, что санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока не будут достигнуты договоренности, и что они готовы принять меры для усиления давления на Кремль, если он не будет сотрудничать, в том числе в энергетической сфере.

Представители Совета национальной безопасности США и Государственного департамента не ответили на запросы Bloomberg. Но госсекретарь Марко Рубио упомянул об этом вопросе в своем выступлении перед журналистами на саммите G7 в Канаде на прошлой неделе.

"Европейский Союз наложил значительные санкции на РФ и на отдельных лиц внутри России. Поэтому с ними надо будет консультироваться, их надо будет привлекать к этому процессу и так далее. Поэтому давайте не будем определять наперед и не будем опережать события", - заявлял Рубио.