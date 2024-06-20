UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США пообіцяли допомогти Молдові на тлі спроб РФ втрутитися у вибори

Архівне фото: старший директор з європейських справ у Раді національної безпеки США Майкл Карпентер (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки допомагатимуть зміцнювати стійкість Молдови на тлі спроб Росії втрутитися в прийдешні вибори в країні.

Про це заявив старший директор з європейських справ у Раді національної безпеки США Майкл Карпентер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

За його словами чиновника, дуже важливо, щоб вибори в Молдові пройшли вільно, без порушень і впливу ззовні. Також американський чиновник повідомив, що РФ раніше втручалася у вибори в кількох країнах, зокрема і в Молдові.

Він додав, що Молдова стикається з безліччю проблем на цих виборах і США зобов'язуються підтримувати вибори в Молдові та їхнє вільне проведення. 

"Очевидно, що за останні кілька місяців було зроблено численні зовнішні спроби вплинути на вибори. Є докази проведення різних операцій у спробі вплинути на думку людей напередодні цих виборів", - підкреслив Карпентер.

Він також не відкинув і інші форми маніпуляцій, наприклад, грошові операції і знову додав, що у Росії та інших країн є досвід втручання у вибори в Молдові. При цьому пообіцяв, що США стежитимуть за ситуацією і допомагатимуть зміцнювати стійкість Молдови.

Росія втручається у справи Молдови 

Варто зазначити, що ця поведінка Кремля пов'язана з геополітичними інтересами Росії в регіоні, включно з прагненням зберегти вплив на пострадянські країни. 

У квітні спікер парламенту Молдови Ігор Гросу заявив про плани Росії зірвати вибори в країні і попросив допомоги у ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиМолдова