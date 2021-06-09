В США пообещали выяснить причины выхода России из проекта МКС

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки пообещала обратиться за консультациями для выяснения причины планов России выйти из проекта Международной космической станции. Она добавила, что США и РФ исторически работали в этой отрасли.

Она добавила, что ей нужно более внимательно изучить причины введения США санкций против российских космических компаний и получить соответствующие консультации с командой по нацбезопасности.

"Это очень интересный вопрос, я не много знала по этой теме, пока вы не спросили, наверное, мне нужно будет поговорить с нашей командой по нацбезопасности. Скажу так: работа вместе в вопросах, касающихся космоса — это одна из областей, в которых мы исторически работали с Россией", - сказала Псаки.



