В США пообещали выяснить причины выхода России из проекта МКС
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки пообещала обратиться за консультациями для выяснения причины планов России выйти из проекта Международной космической станции. Она добавила, что США и РФ исторически работали в этой отрасли.
Об этом Псаки сообщила на брифинге, трансляцию которого вел телеканал NBC News.
Она добавила, что ей нужно более внимательно изучить причины введения США санкций против российских космических компаний и получить соответствующие консультации с командой по нацбезопасности.
"Это очень интересный вопрос, я не много знала по этой теме, пока вы не спросили, наверное, мне нужно будет поговорить с нашей командой по нацбезопасности. Скажу так: работа вместе в вопросах, касающихся космоса — это одна из областей, в которых мы исторически работали с Россией", - сказала Псаки.
Ранее сообщалось, что Россия решила уйти из МКС, где в их модуле "Звезда" уже более полугода фиксируется утечка воздуха, которую космонавты пытаются ликвидировать разнообразными способами. Теперь в Кремле объявили, что страна намерена отказаться от участия в проекте.
Напомним, что с августа 2020 года экипаж МКС занимается поиском и устранением утечки воздуха в российском модуле "Звезда". Высказывалось мнение, что разгерметизация может быть связана с возрастом станции, но руководство "Роскосмоса" заверяло, что модули МКС способны проработать намного дольше своего гарантийного срока.