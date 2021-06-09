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В США пообещали выяснить причины выхода России из проекта МКС

Новина українською →
США, Среда 09 июня 2021 04:52
В США пообещали выяснить причины выхода России из проекта МКС Фото: официальный представитель Белого дома Джен Псаки (скриншот NBC News/Youtube)
Автор: Даша Харченко

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки пообещала обратиться за консультациями для выяснения причины планов России выйти из проекта Международной космической станции. Она добавила, что США и РФ исторически работали в этой отрасли.

Об этом Псаки сообщила на брифинге, трансляцию которого вел телеканал NBC News.

Она добавила, что ей нужно более внимательно изучить причины введения США санкций против российских космических компаний и получить соответствующие консультации с командой по нацбезопасности.

"Это очень интересный вопрос, я не много знала по этой теме, пока вы не спросили, наверное, мне нужно будет поговорить с нашей командой по нацбезопасности. Скажу так: работа вместе в вопросах, касающихся космоса — это одна из областей, в которых мы исторически работали с Россией", - сказала Псаки.


Ранее сообщалось, что Россия решила уйти из МКС, где в их модуле "Звезда" уже более полугода фиксируется утечка воздуха, которую космонавты пытаются ликвидировать разнообразными способами. Теперь в Кремле объявили, что страна намерена отказаться от участия в проекте.

Напомним, что с августа 2020 года экипаж МКС занимается поиском и устранением утечки воздуха в российском модуле "Звезда". Высказывалось мнение, что разгерметизация может быть связана с возрастом станции, но руководство "Роскосмоса" заверяло, что модули МКС способны проработать намного дольше своего гарантийного срока.

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