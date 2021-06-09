У США пообіцяли з'ясувати причини виходу Росії з проекту МКС

Офіційний представник Білого дому Джен Псакі пообіцяла звернутися за консультаціями для з'ясування причини планів Росії вийти з проекту Міжнародної космічної станції. Вона додала, що США і РФ історично працювали в цій галузі.

Вона додала, що їй потрібно більш уважно вивчити причини введення США санкцій проти російських космічних компаній і отримати відповідні консультації з командою з нацбезпеки.

"Це дуже цікаве питання, я не багато знала по цій темі, поки ви не запитали, напевно, мені потрібно буде поговорити з нашою командою з нацбезпеки. Скажу так: робота разом в питаннях, що стосуються космосу - це одна з областей, в яких ми історично працювали з Росією", - сказала Псакі.



