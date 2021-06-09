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У США пообіцяли з'ясувати причини виходу Росії з проекту МКС

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США, Середа 09 червня 2021 04:52
У США пообіцяли з'ясувати причини виходу Росії з проекту МКС Фото: офіційний представник Білого дому Джен Псакі (скріншот NBC News / Youtube)
Автор: Даша Харченко

Офіційний представник Білого дому Джен Псакі пообіцяла звернутися за консультаціями для з'ясування причини планів Росії вийти з проекту Міжнародної космічної станції. Вона додала, що США і РФ історично працювали в цій галузі.

Про це Псакі повідомила на брифінгу, трансляцію якого вів телеканал NBC News.

Вона додала, що їй потрібно більш уважно вивчити причини введення США санкцій проти російських космічних компаній і отримати відповідні консультації з командою з нацбезпеки.

"Це дуже цікаве питання, я не багато знала по цій темі, поки ви не запитали, напевно, мені потрібно буде поговорити з нашою командою з нацбезпеки. Скажу так: робота разом в питаннях, що стосуються космосу - це одна з областей, в яких ми історично працювали з Росією", - сказала Псакі.


Раніше повідомлялося, що Росія вирішила піти з МКС, де в їх модулі "Зірка" вже більше пів року фіксується витік повітря, яку космонавти намагаються ліквідувати різноманітними способами. Тепер у Кремлі оголосили, що країна має намір відмовитися від участі в проекті.

Нагадаємо, що з серпня 2020 року екіпаж МКС займається пошуком і усуненням витоку повітря в російському модулі "Зірка". Висловлювалася думка, що розгерметизація може бути пов'язана з віком станції, але керівництво "Роскосмосу" запевняло, що модулі МКС здатні пропрацювати набагато довше свого гарантійного терміну.

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