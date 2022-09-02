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США, Япония и Южная Корея совместно обсудят возможные ядерные испытания КНДР

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Пятница 02 сентября 2022 14:58
США, Япония и Южная Корея совместно обсудят возможные ядерные испытания КНДР Фото: США, Япония и Южная Корея обсудят ядерные испытания КНДР (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Официальные лица Японии, США и Южной Кореи встретятся на следующей неделе, чтобы обсудить возможные грядущие ядерные испытания Северной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Встреча пройдет на фоне признаков того, что КНДР завершила подготовку к проведению своего первого ядерного испытания с 2017 года. За мероприятием, которое запланировано на 7 сентября в Токио, последует еще одна трехсторонняя встреча на Гавайях с участием советников по национальной безопасности трех стран.

Советник Южной Кореи по национальной безопасности Ким Сон Хан подчеркнул, что в случае проведения ядерных испытаний "мягкого" ответа ждать не стоит. Подробностей он не сообщил, но ранее правительство упоминало о дополнительных санкциях.

В токийской встрече примут участие посланник США в Северной Корее Сун Ким, специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Ганн и генеральный директор Бюро по делам Азии и Океании Министерства иностранных дел Японии Такехиро Фунакоси.

Ранее мы писали, что КНДР отвергла предложение Сеула по денуклеаризации в обмен на экономическую помощь. Власти КНДР никогда не примут предложение Южной Кореи, заявила Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына.

Напомним, Северная Корея провела испытательный пуск двух крылатых ракет в сторону Желтого моря.

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КНДР Ядерное оружие Соединенные Штаты Америки Япония Южная Корея
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