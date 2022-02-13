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США, Японія і Південна Корея обговорили загрозу з боку КНДР

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Неділя 13 лютого 2022 06:03
США, Японія і Південна Корея обговорили загрозу з боку КНДР Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

Держсекретар США Ентоні Блінкен і його японські та південнокорейські колеги зустрілися в суботу на Гаваях. Вони обговорили загрозу з боку Північної Кореї, яка активно випробовує ракети з початку року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press.

Блінкен зустрівся в Гонолулу з міністром закордонних справ Японії Йосімасом Хаясі і міністром закордонних справ Південної Кореї Чунг Ей-Йонгом.

Ці три країни минулого тижня заявили, що "недавні ракетні випробування Північної Кореї дестабілізують безпеку в регіоні".

Деякі експерти стверджують, що Північна Корея використовує випробування зброї, щоб тиснути на адміністрацію президента Джо Байдена для відновлення давно зупинених ядерних переговорів.

Адміністрація Байдена запропонувала Північній Кореї провести відкриті переговори, але без пом'якшення санкцій як реакції на відсутність істотного скорочення ядерної програми країни.

Недавні випробування насторожили сусідів Пхеньяна в Південній Кореї і Японії. Президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив минулого місяця, що випробування є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, і закликав Північну Корею припинити "дії, що створюють напругу і тиск".

Міністерство закордонних справ Японії заявило, що вони підтвердили важливість спільної співпраці з США для реагування на дії Північної Кореї і досягнення стабільності в регіоні.

Раніше ми писали, що Великобританія, Франція і Німеччина засудили випробування балістичних ракет Північною Кореєю.

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