США и Япония выступили за увольнение Георгиевой с поста главы МВФ, - FT

Два крупнейших акционера Международного валютного фонда - США и Япония - выступают за увольнение Кристалины Георгиевой с поста гендиректора МВФ. Представители Франция, Германии, Италии, Великобритании, Китая и России хотят, чтобы она сохранила свою должность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Источники издания отмечают, что начавшиеся совещания МВФ и Всемирного банка будут омрачены скандалом вокруг рейтинга Doing Business и участия в нем гендиректора фонда Кристалины Георгиевой.

По словам собеседников журнала, исполнительный совет МВФ, в который входят представители 24 стран, разделился на два лагеря. США и Япония выступают за увольнение Георгиевой с поста гендиректора МВФ. В то время как Франция, Германия, Италия и Великобритания склоняются к противоположному мнению. Такой же позиции придерживаются Китай и Россия.

Отмечается, что за последние дни исполнительный совет МВФ провел несколько встреч для обсуждения вопроса отставки Георгиевой, но решения пока не принял. Однако сообщается, что участники достигли "дальнейшего прогресса" в оценке ситуации и примут решение "очень скоро".