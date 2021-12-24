США и Япония разработали план военной операции на случай ЧС на Тайване, - Reuters

По плану, Корпус морской пехоты США создаст временные базы на цепи островов Нансей, простирающейся от японских префектур Кагосима и Окинава в сторону Тайваня, на начальном этапе чрезвычайной ситуации на Тайване, и развернет войска.

Американские военные развернут свою высокомобильную артиллерийскую ракетную систему на временной базе, а японские вооруженные силы окажут материально-техническую поддержку в таких сферах, как поставки боеприпасов и топлива.

Условия, при которых американские военные создадут временную базу - если японское правительство сочтет, что конфликт между китайскими и тайваньскими вооруженными силами подорвет мир и безопасность Японии, если его оставить как есть.

У Японии и США есть около 40 участков-кандидатов вдоль цепи Нансей, состоящей из примерно 200 островов, в том числе безлюдных.

Такое развертывание, однако, сделало бы острова целью нападения китайских вооруженных сил, поставив под угрозу жизнь местных жителей. Источники сообщили, что для реализации этого плана в Японии потребуются правовые изменения.

Япония и США, вероятно, согласятся начать работу по формализации плана операции, когда их главы иностранных дел и министерства обороны встретятся в начале января следующего года в рамках "два плюс два".