США, Японія і не тільки. На світових ринках грандіозний обвал: що відбувається

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"Погані новини" і США: з чого все почалося

У п'ятницю, 2 серпня, американські акції розпродавалися другу сесію поспіль на тлі падіння індексу Nasdaq Composite після звіту про робочі місця, який викликав побоювання рецесії в США.

За даними міністерства праці, кількість робочих місць поза сільським господарством зросла на 114 000 у липні, що значно менше від середнього прогнозу економістів, які розраховували на 175 000 - 200 000. Рівень безробіття підскочив до 4,3%, майже досягнувши трирічного максимуму.

Цей звіт посилив побоювання щодо того, що економіка США сповільнюється швидше, ніж очікувалося. А також щодо того, що у Федеральна резервна система помилилася, зберігши ставки на колишньому рівні. Слабкі дані викликали так зване "правило Сама", яке вважається точним індикатором рецесії.

Індекс Dow Jones впав на 1,51%, S&P 500 - на 1,84%, Nasdaq Composite - на 2,43%. Додатковий тиск дав падіння акцій Amazon на 8,79% та Intel на 26,06% після квартальних звітів і нездійснених прогнозів.

У результаті на закритті торгів Nasdaq Composite знизився більш ніж на 10%, S&P 500 закрився на найнижчому рівні з 4 червня, базовий індекс S&P та "блакитні фішки" Dow зазнали найбільшого дводенного падіння з березня 2023 року.

Індекс волатильності VIX, також відомий як "індикатор страху" Уолл-Стріт, пробив свій довгостроковий середній рівень у 20 пунктів, досягнувши 29,66 найвищої позначки з березня 2023 року, перш ніж закритися на позначці 23,39.

Кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість тих, що здорожчали, у співвідношенні 2,92:1 на NYSE та в співвідношенні 4,52:1 на Nasdaq. S&P 500 зафіксував 62 нових 52-тижневих максимумів та 15 нових мінімумів, у той час як Nasdaq Composite зафіксував 34 нових максимумів та 297 нових мінімумів.

Обсяг п'ятничних торгів на біржах США становив 14,75 млрд акцій. За останні 20 днів середній показник за сесію становив 11,97 млрд. доларів.

Сьогодні ф'ючерси, як і раніше, нижче, що говорить про те, що Nasdaq 100 налаштований на найбільше падіння за останні чотири роки. Це зумовлено спадом у мегакапіталізованих компаніях. Акції Nvidia впали майже на 10%, падають акції та інших членів "клубу трильйонерів" - Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, Google та Meta Platforms. Акції Tesla також упали на 7,5%.

"Чорний понеділок" у Японії: найбільше падіння акцій майже за 40 років

Падіння ринків минулого тижня спровокувало біржову катастрофу в Японії.

За підсумками торгів 5 серпня ключовий індикатор Токійської фондової біржі - Nikkei 225 (включає акції 225 найбільших компаній Японії) - на 12,4%. Причому на піку обвалу глибина падіння сягала 13,23%.

За добу значення індексу Nikkei 225 скоротилося на 4451,28 пунктів, що стало новим рекордом, перекривши показник 20 жовтня 1987 року. Тоді за день індекс втратив 3836,48 пункти, а у відсотковому відношенні обвал становив 14,9%. Індекс Topix (включає компанії з великою капіталізацією) на мінімумі втрачав 12,23%.

Фондові індекси Японії впали більш ніж на 20%, порівняно з рекордними максимумами, досягнутими минулого місяця. Як пише Bloomberg, довіра інвесторів зникла через посилення курсу єни, посилення грошово-кредитної політики та погіршення економічних даних у США. Ймовірно, індекси Topix та Nikkei 225 очікують на подальше триденне зниження, яке може стати найгіршим з часів аварії на АЕС "Фукусіма" у 2011 році.

Найбільше падіння в індексі Topix демонструють експортери на тлі зростання єни більш ніж на 2% по відношенню до долара через згортання угод кері-трейд. Акції банків впали після того, як прибутковість десятирічних державних облігацій впала на 13 базисних пунктів.

"По суті, ми спостерігаємо масове скорочення частки позикових коштів, оскільки інвестори продають активи, щоб покрити свої збитки", - наводить видання слова старшого ринкового аналітика Capital.Com. Кайла Родда.

Міністр фінансів Японії Сунічі Судзукі заявив, що уряд стежить за ринками із серйозним занепокоєнням. "Важко сказати, що стоїть за падінням акцій", - заявив він журналістам.

Що відбувається на інших фондових ринках

Тим часом, спостерігаються обвали на інших фондових ринках.

Тайвань

Акції Тайваню, зокрема техногіганта TSMC, демонструють рекордне падіння - загалом на 8,4%, на тлі розпродажу, який влаштували інвестори, налякані поганими перспективами для економіки США та світових технологічних компаній.

Основний індекс впав на 1807,21 пункти, що стало найгіршим одноденним відсотковим падінням, і закрився на позначці 19 830,88, найнижчому рівні з 23 квітня. "Важко передбачити, коли падіння припиниться. Поки рано говорити", - зазначив Девід Ву, аналітик з Cathay Futures Consulting Department у Тайбеї.

На настрої інвесторів також вплинули побоювання з приводу конфлікту, що розростається на Близькому Сході. Тайванська фондова біржа сьогодні представить план реагування "на непередбачені обставини". Міністр економіки радить інвесторам готуватися до ще більших втрат. "Усі мають бути готові до глобального краху фондового ринку, це частина ділового циклу", - додав він.

Південна Корея

Фондовий ринок Південної Кореї пережив найгіршу сесію з часів фінансової кризи 2008 року. Балансовий фондовий індекс KOSPI завершив торги падінням на 8,8%, опускаючись на 10,8%, що вперше з березня 2020 року призвело до спрацювання захисного механізму, який зупиняє торги на 20 хвилин.

Найбільші виробники чіпів Samsung Electronics та SK Hynix втратили 10,3% та 9,9% відповідно. Влада Південної Кореї випустила кілька коментарів, щоб заспокоїти інвесторів, а міністр фінансів пообіцяв відреагувати на зростання волатильності ринку. Місцева валюта - вона - ослабла більш ніж на 1% із двомісячного максимуму, досягнутого у п'ятницю.

Туреччина

Зранку 5 серпня Стамбульська фондова біржа оголосила про припинення торгів після обвалу індексу Borsa Istanbul 100 на 6,72%. Повідомляється, що спрацював автоматичний механізм зупинення торгів. Потім спрацював другий рівень захисту, через що було припинено угоди з інструментами ринку акцій, деякими ф'ючерсами та опціонами. На той час індекс BIST 100 прискорив падіння до 7,07%.

Ближче до полудня торги відновились. BIST 100 вже відіграв частину втрат та демонструє зниження на 4,6% порівняно із закриттям попередніх торгів.

Великобританія

Лондонський індекс FTSE 100 впав більш ніж на 1,5%, досягнувши найнижчого рівня за три місяці. На мінімумі показники падали на 1,9%, наближаючись до найгіршого дня з березня 2023 року. Індекс FTSE 250 (компанії із середньою капіталізацією) впав на 3%.

Також знизилася більшість підсекторальних індексів. Найбільше постраждали компанії, які продають автомобілі та запасні частини - їх акції впали на 3,9%. Акції компаній, що добувають дорогоцінні метали, знизилися на 3,2%, незважаючи на зміцнення цін на золото.

Акції банків та страхових компаній впали на 3,1% та 3,7%, енергетичних компаній - на 2,7%. Акції британської John Wood Group обвалилися більш ніж на 37% після повідомлення, що дубайська Sidara відмовилася від її придбання.

Європа

Падають акції та європейських технологічних та напівпровідникових компаній. Індекс STOXX Tech знизився на 4,1%, що зробило його найгіршим серед секторних індексів на регіональному STOXX 600 (втратив близько 3%). Повідомляється, що на настрої вплинула заява американської Nvidia, яка може відкласти випуск нових чіпів для штучного інтелекту.

До цього на тлі даних із США у п'ятницю індекс Tech вже втратив 6%.

Акції виробника обладнання для чіпів ASM International впали на 12% на додаток до падіння п'ятниці на 13%. Акції найбільшої компанії ASML впали на 4%, BE Semiconductor та STMicroelectronic - приблизно на 5%.

Як реагують ціни на криптовалюту, золото та нафту

Ситуація на фондових біржах негативно вплинула на криптовалютний ринок. За останню добу курс біткоїна впав на 18% нижче за 50 000 доларів, а за дві доби - майже на 20%. Це найнижче значення з січня 2024 року та найрізкіше падіння з 2021 року. На ранок курс частково відновився та скоригувався до 50 850 доларів.

Друга за капіталізацією криптовалюта Ethereum просіла ще сильніше - падіння понад 20% за добу. Зараз "ефір" торгується по 2200 доларів, але на мінімумі опускався нижче 2100 доларів до найнижчих значень у році.

Минулої доби загальна капіталізація крипторинку просіла більш ніж на 400 млрд доларів.

Ціни на золото зростали останні дні і зараз тримаються трохи нижче за рекордні рівні на тлі обвалу в ризикових активах. Зазначимо, зазвичай золото розглядається інвесторами як "сховище", особливо від геополітичних потрясінь. Технічно потенціал зростання в довгостроковому каналі ще є.

Щодо нафти, то котирування Brent на мінімумі з січня на рівні 76 доларів за барель. Незважаючи на загострення на Близькому Сході, ціни на нафту падають, як і ризикові активи загалом.

Що призвело до грандіозного обвалу

Як пише The Economist, після падіння індексу напівпровідників та акцій виробників чіпів в окремих секторах панують "дикі" настрої. Зокрема, акції Intel та Arm впали на 25 та 40% відповідно. Опитані аналітики називають три причини.

Перша - обвал на фондових ринках відбувається через завищені очікування від штучного інтелекту. Найбільші коливання цін на американські акції відбулися у п'ятірці технологічних гігантів Alphabet, Amazon, Apple, Meta та Microsoft, які активно освоюють ШІ.

Друга - падіння пов'язують із уповільненням зростання економіки США та ослабленням ринку праці. Збільшення рівня безробіття на 4,3% разом із невиправданим прогнозом щодо кількості робочих місць збільшили ризик рецесії. Різко впала прибутковість казначейських облігацій, а дворічна ставка знизилася до 3,9%. Кілька тижнів тому таке зниження витрат на позики могло б підняти ціни на акції. Але тепер інвестори, схоже, більше побоюються зворотної сторони уповільнення зростання та наслідків для великих компаній.

Третя причина - найшвидше за останні два десятиліття зміцнення японської єни після рішення центробанку підвищити облікову ставку. Це автоматично знижує ціни на акції японських компаній, оскільки багато з них заробляють за кордоном в іноземній валюті. Тобто зовнішня торгівля країни йде у "мінус".

При підготовці тексту використовувалися публікації Reuters, Bloomberg і The Economist.