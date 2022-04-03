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США помогут передать Украине танки Т-72 в течение нескольких дней, - CNN

Фото: танк Т-72Б1 (vitalykuzmin.net)
Автор: Владимир Костырин

США поспособствуют передаче Украине танков советского производства модели Т-72. Произойдет это уже в ближайшие дни, рассказал высокопоставленный американский чиновник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Такая доставка "советских" танков будет осуществляться из стран-партнеров НАТО, говорит источник, знакомый с планом.

По его словам, ожидается, что Штаты помогут облегчить соответствующую переброску в Украину танков Т-72, опыт эксплуатации которых имеют военные ВСУ.

Эти танки будут доставлены "в течение нескольких дней, а не недель", добавил чиновник.

Напомним, ранее о намерении администрации президента США работать с союзниками над передачей Украине танков советского производства сообщал The New York Times со ссылкой на свои источники.

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