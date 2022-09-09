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США помогут Европе нарастить запасы природного газа к зиме, - Белый дом

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Вашингтон, Пятница 09 сентября 2022 20:03
США помогут Европе нарастить запасы природного газа к зиме, - Белый дом Фото: США помогут Европе увеличить запасы газа к зиме (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты намерены помочь Европе нарастить запасы природного газа к зиме и диверсифицировать источники энергоресурсов в дальнейшем.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-брифинг.

"Соединенные Штаты будут плотно взаимодействовать с союзниками, чтобы попытаться помочь Европе с наращиванием запасов природного газа к зиме и дальнейшей диверсификацией источников энергоресурсов для нее", - отметила Жан-Пьер.

Ранее стало известно, что поставки российского газа в европейские страны с начала 2022 года упали почти на 50%. "Газпром" утверждает, что страны сократили их сами.

Напомним также, что Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия предложит предельную цену на российский газ наряду с мерами, включающими обязательное сокращение потребления электроэнергии в ЕС и ограничение доходов негазовых производителей электроэнергии.

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