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США допоможуть Європі наростити запаси природного газу до зими, - Білий дім

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Вашингтон, П'ятниця 09 вересня 2022 20:03
США допоможуть Європі наростити запаси природного газу до зими, - Білий дім Фото: США допоможуть Європі збільшити запаси газу до зими (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати мають намір допомогти Європі наростити запаси природного газу до зими і диверсифікувати джерела енергоресурсів надалі.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-брифінг.

"Сполучені Штати будуть щільно взаємодіяти з союзниками, щоб спробувати допомогти Європі з нарощуванням запасів природного газу до зими і подальшою диверсифікацією джерел енергоресурсів для неї", - зазначила Жан-П'єр.

Раніше стало відомо, що поставки російського газу в європейські країни з початку 2022 року впали майже на 50%. "Газпром" стверджує, що країни скоротили їх самі.

Нагадаємо також, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Європейська комісія запропонує граничну ціну на російський газ поряд із заходами, що включають обов'язкове скорочення споживання електроенергії в ЄС і обмеження доходів негазових виробників електроенергії.

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