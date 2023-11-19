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У США померла колишня перша леді Розалінн Картер

Неділя 19 листопада 2023 22:57
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У США померла колишня перша леді Розалінн Картер Фото: Розалінн Картер (twitter.com/toddstarnes)
Автор: Валерія Поліщук

Колишня перша леді США Розалінн Картер померла на 96-му році життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Bussiness Insider.

Після нетривалого перебування в хоспісі, про яке було оголошено 17 листопада, Картер померла вдома в оточенні друзів, сім'ї та свого чоловіка, колишнього президента Джиммі Картера.

Раніше цього року Центр Картера оголосив, що у Картер було діагностовано деменцію.

Видання зазначає, що Картер прожила довге і успішне життя разом зі своїм чоловіком, якого вона знала майже все своє життя.

У США померла колишня перша леді Розалінн Картер

Фото: (flickr.com)

Найдовший шлюб серед президентських пар

Вона вперше зустріла Джиммі Картера, коли була ще дитиною, і вони одружилися в 1946 році в їхньому рідному місті Плейнс, штат Джорджія.

Вони прожили у шлюбі 77 років - найдовший шлюб серед президентських пар.

"Найкраще, що я коли-небудь робив - це одружувався з Розалінн. Це вершина мого життя", - сказав 39-президент США Джиммі Картер в інтерв'ю Центру Картера у 2015 році.

Картер допомагала чоловіку у бізнесі та політиці

Розалінн Картер відіграла важливу роль в успіху свого чоловіка як у бізнесі, так і в політиці - він часто звертався до неї за порадами.

Коли Джиммі Картера вперше обрали губернатором Джорджії, Розалінн Картер зосередилася на допомозі жителям штату з проблемами психічного здоров'я в рамках губернаторської комісії з покращення послуг для людей з психічними та емоційними вадами.

У США померла колишня перша леді Розалінн КартерФото: (flickr.com)

Пізніше, коли Джиммі Картер оголосив про свою кандидатуру на пост президента США, він сказав, що його дружина була "набагато більш політичною", ніж він сам, а на сайті Білого Дому зазначено, що вона допомагала чоловікові завдяки своїй твердій вірі в його здібності.

Як перша леді, вона знову зосередилася на захисті психічного здоров'я. Як почесний голова Президентської комісії з питань психічного здоров'я, вона керувала групою, що займалася впровадженням змін у політиці щодо людей з психічними захворюваннями.

Життя після Білого дому

Після того, як Джиммі Картер програв свою кампанію з переобрання, він і Розалінн повернулися до Джорджії і заснували Центр Картера в Атланті в 1982 році.

З того часу Центр Картера здійснює моніторинг виборів на користь демократії по всьому світу і майже повністю знищив хворобу гвінейських черв'яків.

У середині 1980-х подружжя почало співпрацювати з організацією Habitat for Humanity, де вони разом з групою побудували та відремонтували понад 4300 будинків.

Попри свої політичні обов'язки, вона залишалася зосередженою на своїй родині. Від Джиммі Картера у неї четверо дітей і 22 онуки.

У США померла колишня перша леді Розалінн КартерФото: Джиммі та Розалінн Картер (flickr.com/usnavy)

Джиммі Картер, якому зараз 99 років і який є найдовше живучим президентом США, перебуває в хоспісі з лютого. Він насолоджується морозивом з арахісовим маслом і каже, що "спокійно ставиться до смерті".

Онук пари, Джейсон Картер, сказав у нещодавньому інтерв'ю, що його бабуся і дідусь із задоволенням провели свою "останню главу" разом вдома, святкуючи своє довголіття, свою сім'ю і свою любов у тому ж крихітному містечку в Джорджії, де вони обидва народилися.

"Саме слово "любов" визначає не лише їхні особисті стосунки, але й те, як вони ставляться до цього світу", - сказав Джейсон Картер, який зараз очолює правління Центру Картера.

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Сполучені Штати Америки Эштон Картер
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