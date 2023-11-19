В США умерла бывшая первая леди Розалинн Картер

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Bussiness Insider.

После непродолжительного пребывания в хосписе, о котором было объявлено 17 ноября, Картер умерла дома в окружении друзей, семьи и своего мужа, бывшего президента Джимми Картера.

Ранее в этом году Центр Картера объявил, что у Картер была диагностирована деменция.

Издание отмечает, что Картер прожила долгую и успешную жизнь вместе со своим мужем, которого она знала почти всю свою жизнь.

Фото: (flickr.com)

Самый долгий брак среди президентских пар

Она впервые встретила Джимми Картера, когда была еще ребенком, и они поженились в 1946 году в их родном городе Плейнс, штат Джорджия.

Они прожили в браке 77 лет - самый долгий брак среди президентских пар.

"Лучшее, что я когда-либо делал - это женился на Розалинн. Это вершина моей жизни", - сказал 39-президент США Джимми Картер в интервью Центру Картера в 2015 году.

Картер помогала мужу в бизнесе и политике

Розалинн Картер сыграла важную роль в успехе своего мужа как в бизнесе, так и в политике - он часто обращался к ней за советами.

Когда Джимми Картера впервые избрали губернатором Джорджии, Розалинн Картер сосредоточилась на помощи жителям штата с проблемами психического здоровья в рамках губернаторской комиссии по улучшению услуг для людей с психическими и эмоциональными проблемами.

Фото: (flickr.com)

Позже, когда Джимми Картер объявил о своей кандидатуре на пост президента США, он сказал, что его жена была "гораздо более политичной", чем он сам, а на сайте Белого Дома указано, что она помогала мужу благодаря своей твердой вере в его способности.

Как первая леди, она снова сосредоточилась на защите психического здоровья. Как почетный председатель Президентской комиссии по вопросам психического здоровья, она руководила группой, которая занималась внедрением изменений в политику в отношении людей с психическими заболеваниями.

Жизнь после Белого дома

После того как Джимми Картер проиграл свою кампанию по переизбранию, он и Розалинн вернулись в Джорджию и основали Центр Картера в Атланте в 1982 году.

С тех пор Центр Картера осуществляет мониторинг выборов в пользу демократии по всему миру и почти полностью уничтожил болезнь гвинейских червей.

В середине 1980-х супруги начали сотрудничать с организацией Habitat for Humanity, где они вместе с группой построили и отремонтировали более 4300 домов.

Несмотря на свои политические обязанности, она оставалась сосредоточенной на своей семье. От Джимми Картера у нее четверо детей и 22 внука.

Фото: Джимми та Розалинн Картер (flickr.com/usnavy)

Джимми Картер, которому сейчас 99 лет и который является самым долго живущим президентом США, находится в хосписе с февраля. Он наслаждается мороженым с арахисовым маслом и говорит, что "спокойно относится к смерти".

Внук пары, Джейсон Картер, сказал в недавнем интервью, что его бабушка и дедушка с удовольствием провели свою "последнюю главу" вместе дома, празднуя свое долголетие, свою семью и свою любовь в том же крошечном городке в Джорджии, где они оба родились.

"Само слово "любовь" определяет не только их личные отношения, но и то, как они относятся к этому миру", - сказал Джейсон Картер, который сейчас возглавляет правление Центра Картера.

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