США получили тайное письмо от РФ с предложениями по Сирии, - Reuters

В России пока это сообщение не комментировали

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал-майор Джозеф Данфорд получил письмо, написанное 19 июля главой Генштаба России Валерием Герасимовым, с предложениями по восстановлению Сирии. Об этом сообщает Reuters ссылаясь на правительственную докладную записку США.

"Сирийскому режиму не хватает оборудования, топлива, других материалов и средств, необходимых для восстановления страны и приема беженцев, которые возвращаются домой", - говорится в письме российской стороны.

Как отмечают в агентстве, Россия использовала канал связи, который тщательно охранялся, предложив сотрудничество в восстановлении Сирии.

По данным агентства, российское предложение было негативно принято в Вашингтоне. Соединенные Штаты поддержат такой план только когда будет прекращена семилетняя война в Сирии и проведены выборы.

Напомним, что ранее американский президент Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин обсудили вопросы урегулирования кризиса в Сирии и то, как вернуть беженцев, покинувших страну.