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Польша договорилась с США об усилении американского контингента на ее территории

Новости » Политика    29.04.2019 - 23:59
Польша договорилась с США об усилении американского контингента на ее территории
Фото: американские военные (proxy.duckduckgo.com)

Сейчас Вашингтон и Варшава согласовывают детали увеличения численности американских военных

Правительство Польши договорилось об увеличении численности американского контингента на территории страны и сейчас между Варшавой и Вашингтоном проходит согласование деталей. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает РБК-Украина со ссылкой на польский телеканал TVP.

Блащак рассказал, что сейчас ведутся переговоры о деталях, которые могут быть завершены в 2019 году.

Министр также сообщил, что уже запланирован его следующий визит в США, в ходе которого будут обсуждаться конкретные моменты договора.

По мнению министра, размещение войск Соединенных Штатах в Польше укрепит возможности вооруженных сил страны.

Ранее Блащак заявлял, что увеличение военного контингента будет полезным и для польской, и для американской сторон, поскольку для Вашингтона это будет означать реализацию одной из стратегических целей - улучшение безопасности в регионе.

Напомним, в феврале посол США в Польше Жоржет Мосбахер заявила о намерении Соединенных Штатов увеличить численность американских военнослужащих в Польше. Она отметила, что такие действия обусловлены планами США активизировать свою деятельность в Центральной Европе.

 

 

 

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