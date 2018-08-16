США положительно оценили законодательство Украины в сфере защиты критической инфраструктуры

В США назвали его правильно разработанным для гармонизации с международными подходами

Законодательство Украины в сфере защиты объектов критической инфраструктуры является гармонизированным и соответствующим международным подходам, которые применяются в США. Об этом, отвечая на вопрос РБК-Украина сообщил заместитель помощника секретаря по вопросам защиты инфраструктуры министерства внутренней безопасности США Дэвид Вулф.

"Опираясь на информацию от Службы безопасности Украины и Министерства экономики и Минюста, разработанное в Украине законодательство, идет в правильном русле. Оно правильно разработано, чтобы быть гармонизированным с международными подходами, которые мы вводим в США для защиты критической инфраструктуры", - сообщил Вульф.

По его словам, в Украине также хорошо разработана законодательная база для сотрудничества частных и государственных компаний в сфере защиты критической инфраструктуры.

"В законодательстве Украины взята во внимание необходимость оценки рисков в защите главнейших объектов критической инфраструктуры. Моя оценка, что в Украине - правильный курс политики в отношении этого. Поэтому мы очень желаем продолжать сотрудничество и взаимодействие в рамках разработки этой основы в Украине", - добавил он.

Напомним, что в Раду внесут законопроект о системе защиты критических объектов инфраструктуры.

Добавим, что в декабре 2017 года Кабинет министров Украины одобрил концепцию системы защиты критической инфраструктуры. Соответствующий проект распоряжения "Об одобрении Концепции создания государственной системы защиты критической инфраструктуры" был одобрен на заседании правительства. Концепцию предполагается реализовать в течение 2017-2027 лет.