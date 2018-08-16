США позитивно оцінили законодавство України у сфері захисту критичної інфраструктури

У США назвали його правильно розробленим для гармонізації з міжнародними підходами

Законодавство України у сфері захисту об’єктів критичної інфраструктури є гармонізованим і відповідаючим міжнародним підходам, які застосовуються у США. Про це, відповідаючи на питання РБК-Україна повідомив заступник помічника секретаря з питань захисту інфраструктури Департаменту внутрішньої безпеки США Девід Вулф.

"Опираючись на інформацію від Служби безпеки України та Міністерства економіки та Мінюсту, розроблене в Україні законодавство, йде у правильному руслі. Воно правильно розроблене, щоб бути гармонізованим з міжнародними підходами, які ми запроваджуємо в США для захисту критичної інфраструктури", - повідомив Вульф.

За його словами, в Україні також добре розроблена законодавча база для співпраці приватних та державних компаній у сфері захисту критичної інфраструктури.

"У законодавстві України взято до уваги необхідність оцінки ризиків у захисті найголовніших об’єктів критичної інфраструктури. Моя оцінка, що в Україні - правильний курс політики відносно цього. Тому ми дуже охочі продовжувати співпрацю і взаємодію в рамках розробки цієї основи в Україні", - додав він.

Нагадаємо, що у Раду внесуть законопроект про систему захисту критичних об'єктів інфраструктури.

Додамо, що в грудні 2017 року Кабінет міністрів України схвалив концепцію системи захисту критичної інфраструктури. Відповідний проект розпорядження "Про схвалення Концепції створення державної системи захисту критичної інфраструктури" був схвалений на засіданні уряду. Концепцію передбачається реалізувати протягом 2017-2027 років.